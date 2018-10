Mon Laferte hará dúo navideño con reconocida cantante norteamericana

El disco será lanzado el 26 de octubre.

Mon Laferte sigue con su exitosa carrera, ya que han sido múltiples los artistas internacionales que han querido trabajar con ella.

La última ha sido Gwen Stefani, vocalista de No Doubt, quien se junto con la interprete de “Amárrame”, para cantar en “You Make It Feel Like Christmas”, disco navideño de la cantante norteamericana.

La información fue publicada por La Tercera y el álbum que tendrá varios clásicos como “Jinglse Bells” será lanzado el 26 de octubre.