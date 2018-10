Hijo de Pilar Cox saca la voz sobre su madre: “Me di cuenta que no se puede salvar lo insalvable”

La ex animadora de Canal 13, Pilar Cox está viviendo un duro momento personal, ya que sumado a las detención que vivió la semana pasada por un confuso incidente, se suma la nula relación que tiene con sus tres hijos.

Cox fue detenida por Carabineros luego de ser acusada de robo por los dueños del hostal de Barrio Italia desde el pasado 11 de septiembre. Al revisar las cámaras de seguridad, se confirmó que había sustraído algunas especies.

Su hijo Martín conversó con LUN, donde dio detalles sobre la relación con su madre. En la entrevista, reveló que su madre sufre de bipolaridad y alcoholismo.

Además, ha estado en diferentes tipos de rehabilitaciones, sin embargo, ninguna ha funcionado. La misma Pilar habló con el medio brevemente, asegurando que “me estoy moviendo continuamente, pero quiero aclarar que todo lo que se dice es ajeno a lo real”.

De acuerdo a sus hijos, ninguno conoce su paradero actual y ella se niega a recibir ayuda. Su hija Valeria asegura que “ella no nos deja acercarnos. La tuve a principios de mes en mi casa porque la busqué, pero la situación fue insostenible. La amo pero no me deja ayudarla”.

En tanto, su hijo Martín comentó: “mi madre tiene una adicción al alcohol, que está ligada a otros medicamentos para dormir. Además de su bipolaridad, está diagnosticada con síndrome de personalidad limítrofe”.

Sus hijos aseguran que han intentado ayudarla varias veces, pero cada vez que le ofrecen soluciones y ayuda, su madre les exige más, como arriendos de 900 mil pesos, shopping y peluquería.

Su hijo confiesa que “yo hace un año me alejé y me duele, pero ella me manipulaba mucho y eso me hacía mal. Tuvimos problemas graves, pero ella nunca aprovechó ninguna oportunidad de ayuda”.

Para finalizar dice: “entendí que es una enfermedad que yo no tengo la capacidad de curar, no se puede salvar lo insalvable”.