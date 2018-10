"No pongas el tono condescendiente": La intensa discusión entre hijo de Pilar Cox y Daniela Aránguiz

Este martes La Mañana de CHV tuvo un contacto con el hijo de Pilar Cox, Martín Ruiz.

Durante la conversación, el hijo de la ex comunicadora reveló el historial de adicciones que los llevaron a alejarse de ella.

“No tengo los medios para salvar esta situación, tengo que optar por aislar la enfermedad. Es una decisión muy dura, pero he optado por eso y me mantengo firme en mi postura”, confesó.

Daniela Aránguiz buscó empatizar con Martín: “Veo que hablas a través de tu tristeza y tu infancia traumada ¿Esta decisión la tomaste para darte la oportunidad de ser feliz por primera vez en tu vida?”

Sin embargo, Ruiz se ofendió con la panelista, frenándola rápidamente.“No. Mi ánimo no es ser grosero, pero yo no empatizo mucho contigo porque no me siento reflejado contigo. Tú estás escuchando mi testimonio y estás muy aislada en esta conversación”,

Continuó diciendo “Gracias, pero yo no estoy pidiendo tu empatía, yo estoy dando mi testimonio (…) No estoy pidiendo tu simpatía y no espero que te compadezcas de mí, ni pongas el tono condescendiente. Lo que espero que comprendas es que esta es una situación —que ahora ustedes ven a través de la prensa— que nosotros como familia llevamos hace muchos años. Las cosas no son tan buenas ni tan malas, yo no vengo a exponer ‘la verdad’, este es mi testimonio de lo que yo he observado”, afirmó.

Rafael Araneda intentó salvar a su compañera de esta situación, asegurando que es imposible que la gente no sienta empatía por él al conocer su historia. Sin embargo, Ruiz lo interrumpió antes de terminar la idea.

“Yo entiendo que se pueda sentir empatía, lo que pasa es que (Daniela) hace una condescendencia y habla de ‘la primera oportunidad para mí de decir feliz’ y hace unas conclusiones que son groseras. Perdón, pero le tengo que poner el límite”, aseveró Martín.

Daniela intentó nuevamente tomar la palabra, explicando que con su testimonio se entiende el sufrimiento que ha vivido.

“Me entendiste mal quizás”, dijo Daniela. “Haces una afirmación al final sobre ser feliz por primera vez en mi vida, lo cual es muy sensacionalista y la verdad me parece desubicado, por esto te tengo que tirar la línea tan cortante”, contra argumentó el hijo de Cox.

Martín cerró la conversación asegurando que sí ha sufrido toda su vida por los problemas de Pilar, pero que él no es el único que lo ha hecho, ya que otras familias lidian con estas situaciones, incluso con casos más extremos.