Isla Paraíso volvió a destrozar a Rojo en el rating

Este martes Mega puso en pantalla su séptima teleserie vespertina y lo hizo con 28,9 puntos de rating, situándose dentro de los estrenos más vistos de los últimos años a las 20.00 horas. Y esta tarde la sintonía continuó acompañando el debut de “Isla Paraíso”.

Porque la apuesta dramática que tiene a Paola Volpato en el rol principal, lideró ampliamente el bloque de las 20.00 horas con la emisión de su segundo episodio. Así entre las 20.22 y las 21.12 horas, la producción que escribe el equipo que encabeza Alejandro Cabrera, consiguió un rating on line de 25.3 puntos con peak de 28 unidades.

En la misma franja horaria, el resto de los canales de la TV chilena alcanzó los siguientes promedios:

TVN: 9.3

Canal 13: 7.2

Chilevisión: 6.4

La Red: 1.8

En el segundo episodio de “Isla Paraíso”, las mujeres no pudieron irse del pueblo debido a un grave desperfecto que tuvo la micro que maneja Doris (Paulina Hunt). En tanto, Carolina (Paola Volpato) y Óscar (Francisco Melo) se empezaron a acercar, aunque no por gusto propio, sino que por cosas del destino y del Padre Gabriel (Andrés Velasco). El capítulo cerró con el dueño de las tierras de El Paraíso viendo a una falsa “Hermana Celeste” por primera vez como una mujer y no como una religiosa.

En RRSS, en tanto, el hashtag #FueraDelParaíso se ubicó en la segunda posición entre las tendencias más comentadas a nivel nacional.