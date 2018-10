La respuesta del rostro "funado" por ser el supuesto acosador de Camila Recabarren

Luego de que varios fanáticos de Camila Recabarren acusaran a Suro Solar como el autor de las amenazas, hostigamiento y acoso que habría recibido la modelo y sus cercanos, el mánager de los chicos reality salió al paso de las funas.

A través del portal de Mega, el joven decidió aclarar la situación: “La gente sí asumió, no sé por qué, que era por mí. Me da mucha risa y mucha rabia al mismo tiempo, porque me están escribiendo unas cosas en redes asumiendo que era por mí”, comenzó.

Aseguró que el viaje por Europa que está realizando en este momento afectó la percepción de la gente, porque pareciera que está alejado de sus amigos.

“Pero no. Ayer hablamos y entre nosotros todo está bastante bien“, aseguró.

“Asumo que con esos videos está diciendo que sí sabe ahora quién es. Llevamos meses juntando pruebas, porque hasta a mí me acosan, me escriben cosas feas”, finalizó, al ser preguntado sobre la identidad del acosador.