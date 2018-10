Leandro Penna se sinceró con JC Rodríguez tras el polémico quiebre con Lisandra

El ex chico reality aseguró que tiene que continuar viviendo su vida.

Hace algunos meses se supo que Lisandra Silva y Leandro Penna habían puesto fin a su relación que comenzó en Doble Tentación, incluso ambos fueron los ganadores del reality.

Luego del quiebre, Lisandra confirmó en Intrusos que tenía algo con uno de los Power Peralta, situación que no impresionó a Penna.

En conversación con Julio César Rodríguez en “Síganme los buenos”, el argentino se desahogó y contó cómo se siente tras el quiebre.

“No se acabó mi vida. Si las cosas se dieron así, está bien, la vida sigue para mí”, destacó el ex chico reality.

Leandro fue consultado si el romance entre la cubana y el bailarín había comenzado luego de la grabación de un video, donde ambos se van muy cercanos, a lo que respondió que todo fue “muy profesional”.

“A mí no me provoca nada porque lo veo como algo profesional. Yo no me puse celoso, yo dejo ser a la otra persona”, destacó.