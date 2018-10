¡No paran! Los errores que dejó la ecografía de Rocío en Verdades Ocultas

Tiene pocas semanas y ya se saben muchas cosas.

En Verdades Ocultas se están viviendo dos situaciones. Por uno está el drama de la muerte de Gabriela, quien fue asesinada por Leonardo. Mientras que por otro, todo es alegría tras la primera ecografía de Rocío.

En el capítulo de este miércoles se pudo ver que el personaje interpretado por Camila Hirane llegó a la consulta para saber cómo va su embarazo.

Resulta que la cantidad de semanas es una incógnita, pero lo que más extrañó a los televidetnes fue que la ex esposa de Tomás no tiene nada de “guata”, pero el feto ya se podía ver en la ecografía, además ya se supo que será un niño.

Lo anterior dejó varias sospechas en los televidentes ya que las semanas no calzarían con todos los datos que se dijeron en el exámen.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

No tiene nada de pansa si uno a las 20 semanas te dicen que sexo es 🤦🏻‍♀️ #VerdadesOcultas

La Rocío no tiene ni un milimetro de guata y ya saben el sexo #VerdadesOcultas

#VerdadesOcultas la wea chanta, parece un bebé de 8 meses y no tiene ni guata 😂😂😂

Pero no sé q me sorprende en todo caso xd

— Gatita Sindia (@aviggail) 3 de octubre de 2018