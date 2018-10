Teoría apunta a que ex panelista de Intrusos sería el supuesto acosador de Camila Recabarren

Luego de la preocupante acusación hecha por Camila Recabarren el día de ayer sobre amenazas de extorsión y chantaje de parte de un supuesto amigo cercano, muchos seguidores de la modelo se preocuparon y comenzaron a especular sobre quién sería el responsable de los hechos.

De acuerdo a Camila, quien reveló el hecho en sus Instagram Stories: “Hace más de un año recibo hostigamiento, chantajes, amenazas y acoso. Y no solo yo: amigos, familia, fans, ex y trabajo… nunca bajando la intensidad. ¡Pero ya está! Me cansé”.

“No puedo creer que exista gente tan mala. A veces están tan cerca de ti, y una tan lesa que no se da cuenta”, continuó la ex Miss Chile, quien lamentó haberle ofrecido su confianza amistad.

Para finalizar, aseguró que ella no ha sido la única que sufriría por estos hechos.

Es por esto que varios seguidores han comenzado a especular sobre el responsable, a pesar de que la panelista no ha entregado más detalles ni ha respondido preguntas al respecto.

Sin embargo, varios cibernautas han apuntado a Suro Solar, ex manager de chicos reality, como presunto culpable.

Suro, Camila la hija de ella, Isabella, viven junto a otros amigos en una gran casa y han participado en varios proyectos, como un canal de youtube y el hit “Siempre se puede más”, uno de los temas más escuchados de Spotify.

Sin embargo, la amistad parece haber terminado, ya que de acuerdo a rumores, Camila habría descubierto que Suro creaba cuentas falsas para enviar amenazas a ella, familiares y seres queridos.

Sin esperar a una confirmación por parte de la panelista, muchos usuarios comenzaron a “funar” a Suro Solar, cuyo verdadero nombre es Samuel Sánchez Tapia.