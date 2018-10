Teresita Reyes quedó espantada con la muerte de su personaje en Verdades Ocultas

El personaje fue asesinado por su propio hijo.

Gabriela fue la última víctima de Leonardo en Verdades Ocultas y muchos fanáticos de la teleserie no podían creer el nivel de maldad que tiene el personaje interpretado por Carlos Díaz.

Teresita Reyes fue la actriz que encarnó a Gabriela y en conversación con Mega entregó sus impresiones sobre el dramático fallecimiento.

“Yo lo encontré siniestro, espantoso. Yo no podía creer. Decía ‘cómo me va a matar mi hijo, me va a envenenar, me va a torturar’. Encontraba que ya nos habíamos ido al chancho”, comentó la actriz.

Luego agregó que con Díaz hablaron sobre la escena y destacó que ambos lloraron. “Me decía ‘Tere, yo no quiero, perdóname’, porque era tremendo”.

“Creo que ella (el personaje) no merecía esta muerte, yo creo que el loquillo (“Leonardo”), como dice ahí en la agonía, la interpretó absolutamente mal, porque ella realmente se preocupaba por él”, manifestó.