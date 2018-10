Tonka Tomicic perdió la paciencia ante acusaciones de esposa de Tito Fernández

Este miércoles en el matinal de Canal 13 Bienvenidos, la esposa de Tito Fernández, Luz Rivera, fue invitada al panela para hablar de la acusación de violación que pesa sobre su marido.

Sin embargo, a los pocos minutos la conversación cambió y los ánimos se alteraron cuando Luz Rivera, intentando defender a su marido, mencionó al esposo de la animadora, desatando la ira de Tonka.

“Yo quiero insistir, mi marido no tiene ninguna agrupación, no pertenece a ninguna sexta y no lidera nada, ni lucra. Lo voy a dejar súper en claro, porque usted entró a algo, me parece tremendamente delicado. Cuando uno tiene un problema y tiene un problema judicial, se encarga de ese problema, pero no se lo endosa a otra persona, es maligno hacer eso, porque está traspasando la noticias, un tema judicial, estamos hablando de una violación, de abuso, no estamos jugando, entonces ahora hablemos de su historia, perdón”, dijo Tonka.

La esposa de Tito Fernández intentó interrumpirla mientras hablaba, intentando explicarse: “Por supuesto, usted no entendió, vamos a hablar de mi esposo pero usted me entendió súper mal”.

Sin embargo, Tonka no tomó bien la explicación de Luz: “Yo no la entendí mal, hablemos de su historia, de su esposo que fue acusado y hay un conducto regular que está en fiscalía, que es un tema legal, acusado de violación”.

El momento fue muy comentado en Redes sociales, donde criticaron a Tonka por su reacción, la que consideraron “exagerada”.

La señora tonka tomicic mostrando la hilacha….. y mostrando un ego….yo entendí perfectamente lo que queria decir la esposa de tito fernandez…. y el panel me decepcionó — luis villarroel (@villarroelmat) October 3, 2018

Abusiva sobrerreacción de Tonka Tomicic, solidaridad mal entendida de panelistas, que dejan en entredicho entrevista a esposa de Tito Fernández, acusado de delito sexual. Dejen que la Fiscalía avance en la investigación. — Nolberto Salinas (@nolbertsalinas) October 3, 2018