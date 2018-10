El antes y después de Vale Roth luego de vivir con anorexia

Vale Roth siempre ha sido honesta sobre la lucha que ha tenido que vivir por varios años debido a la anorexia y la bulimia, trastornos alimenticios que logró superar para tener una vida más sana física y mentalmente.

Debido a esto la joven compartió en sus redes sociales una foto comparativa de la época en la cual vivió con la enfermedad, y otra luego de superarla. Ambas imágenes fueron acompañadas de un potente mensaje para buscar ayudar a otras personas que viven esta situación.

“43 kilos vs 60 . 22. Y 23 años vs 27 la pesa no dice absolutamente nada dejen de pesarse Dios miooooo!!!!!!!!! Se terminan traumando y dos es obvio que el músculo pesa más que la grasa cuantas veces lo he dicho o se los han dicho muchas me dicen pero vale yo peso 60 y me veo gorda y súper suelta por eso digo no se guíen por la pesa”, comenzó.

Y luego continuó: “No saben lo que me costó entender eso pfff años mil traumas muchos problemas alimenticios muy graves estuve al borde de ser internada por que mi vida corría peligro y no lo quería ver . Pero bueno acá estamos tomando conciencia día a día de que es mi cuerpo es mi vida y que me amo y quiero lo mejor para mi”.