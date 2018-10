Ignacio Lastra contó el motivo por el que tuvo que dejar las pesas

Tiene que dedicarse a su salud.

Ignacio Lastra llamó la atención en Doble Tentación por su trabajado cuerpo, pero luego del accidente perdió masa muscular, la cual fue recuperando cuando fue dado de alta.

Sin embargo, el ex chico reality tuvo que dejar las pesas, ya que no le estaba haciendo bien. “Mi piel no está recuperada al 100% y le estaba dando un estrés muy grande a mi cuerpo”, comentó a Las Últimas Noticias.

Debido al aumento de musculatura, su piel se puso muy tirante, ya que llegó a pesar 108 kilos, por lo que tendrá que volver a los ejercicios cuando su piel esté estirada.