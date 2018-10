La reacción de Patricio Laguna ante polémico video de Yanina Halabi con su hijo

Hace unos días, el hijo mayor de Yanina Halabi y Pato Laguna cumplió 8 años. Sin embargo, lejos de celebrarlo, la pareja levantó un nuevo conflicto, debido a un video publicado por la mujer en su cuenta de Instagram.

Luego de que en el video la chica fitness acusara que no la dejan ver a sus hijos cuando ella quisiera, subió una especie de “cámara oculta” a su hijo, con una conversación entre ella y Patricio Jr.

“Oye, mi amor, cuéntame de nuevo cuáles eran tus deseos”, se escucha decir a Yanina, y su hijo responde: “El primero, que sea mi cumpleaños. Y el segundo, vivir contigo, mamá”.

En el programa Intrusos analizaron el video y se contactaron con Patricio Laguna para escuchar sus impresiones.

“Hace más de un año que por decisión propia no la sigo. Lo que sé es por comentarios de gente conocida, cuando encuentran que algo está medio malo. Así me entero de algunas cosas”, dijo inicialmente, para luego agregar: “Por mi parte se han hecho las cosas correctamente”.

De acuerdo al modelo, no entiende los motivos de esa publicación, y que Yanina jamás se puso de acuerdo con él para el cumpleaños de su hijo.

“Lo que ella haga me tiene sin cuidado, pero no con los niños. Tienen 5 y 8 años, y la manipulación y el trato con ellos es delicado, más en una situación como esta”, comentó, detallando también que este registro en particular lo conoció por una apoderada del colegio de los pequeños. “Si mis hijos están conmigo ahora es porque ha habido una serie de sucesos y procesos legales que nos han llevado a eso… No sé cuál es el fondo de este tema ni porqué se han sucedido estas publicaciones que son algo falso”, reconoció.

“Gracias a dios, te juro de corazón, mis hijos tienen una vida feliz. He tratado de darles una contención enorme, con afecto, y también contención profesional para que los acompañen en el proceso. Elegir un colegio que los acepte con sus problemas famliares que han sido públicos. Se me cae la cara, pero hay gente ahí que ha tenido otra disposición y lo agradezco. Subir un video o una imagen no significa nada. La realidad es otra”, concluyó..

Además, Patricio habló sobre su vida actual: “Antes de estar en pareja con ella, yo tenía buena relación con la prensa, pero ahora me produce rechazo, no por ustedes, sino por cómo se ha ido dando mi vida. Mucha gente piensa que esto le puede pasar solamente a una mujer (ser víctima de violencia), pero me sucedió a mí y le puede ocurrir a cualquiera. Padres buenos hay muchos… malos también, porque no están preparados”, analizó

Para finalizar, destacó: “Yo te voy a recordar que me hicieron pebre porque deducían que yo había sido violento en mi relación de pareja. Viví con ese estigma y estuve como 9 o 10 meses sin trabajar. Yo vivo de la publicidad y de mi imagen, pero pude limpiar eso y la gente se dio cuenta de que no soy así”.