¡Se decidió! Marcela Vacarezza se la jugó con radical cambio de look

Está fascinada con su nueva apariencia.

Hace algunas semanas que Marcela Vacarezza retomo sus funciones, ya que estuvo de vacaciones por Italia junto a Rafael Araneda y sus hijos.

Por esa razón la panelista de “Llegó tu hora” está con sus energías renovadas, pero pareciera que el descanso no fue suficiente, ya que decidió hacerse un cambio de look.

“¡Nuevo look! ¡Me decidí! No fue fácil pero me encanta”, fue el comentario de la fotografía donde aparece con su pelo más corto de lo normal.

