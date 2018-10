¡Irreconocible! Mon Laferte lanzó nuevo videoclip y muestra un radical cambio de look

La bellísima Monserrat Bustamente, más conocido en el mundo artístico como Mon Laferte, siempre nos ha sorprendido con su estilo único. Y esta vez no fue la excepción ya que al lanzar su nuevo single, también nos mostró a todos su radical cambio de look.

Mon ha dejado atrás el estilo que ha ido utilizando en sus últimas entregas, y acaba de aparecer en un espléndido vestido ajustado, con brillantes y collares de colores. También con un turbante con plumas y joyas Por qué me fui a enamorar de ti se llama la nueva canción y videoclip de la cantante.

Sin embargo, hay que confesar que no fue sólo su look el que llamó la atención. El nuevo hit de la viñamarina es una composición de salsa, un género que la artista no había incluido anteriormente en sus discos.

¡¡BELLÍSIMA!!