“Me alimento como cualquiera“: la modelo más regia de Chile revela su verdadera rutina

Si no has escuchado su nombre te la presentamos. Se llama Trinidad de la Noi, y es la modelo chilena que se ha posicionado como la más “top“ del país. Llegando a desfilar para Dolce & Gabbana en Milán, Armani y la marca de ropa interior de lujo La Perla, definitivamente muchos quieren saber cómo es que lo hace.

Posa para revistas como la famosa Glamour. Pasa semanas en Nueva York, Cannes o Dubai. Es la reina de los eventos donde siempre la escogen como la mejor vestida. Puede estar invitada a dos o tres en el mismo día y los organizadores de alfombras rojas como la del Festival de Viña la incluyen para darles más estilo.

Realiza campañas para multiendas, y como era de esperarse es influencer de Instagram con más de 200 mil seguidores. En definitiva, Trini es la chica soñada y aquí comparte un día de su intensa agenda para la sección Glamorama que se publica en el diario La Cuarta.

“Todos mis días van cambiando. Pero este que compartí con Glamorama y La Cuarta partió a las 06.45. Tuve sesión de fotos con Ripley. Después volé para asistir a un evento de las joyas Pandora y finalemnte a una comida con Cannon Home. Pero hay otros días en que tengo reuniones, voy al dentista, a un centro de estética o a gimnasio. Es variable. No tengo una rutina estable.

Me alimento como cualquiera. No le hago el quite a nada . Soy un poco mañosa con las legumbres y esas cosas, pero como de todo. No dejo de lado algo porque sea calórico. Me encanta el chocolate, las hamburguesas, hot dogs. No hay nada que deje de comer por tener que cuidarme”.

En cuanto a sus increíbles fotos, ella confiesa lo siguiente:

“Para las sesiones de foto no voy tan producida, porque no tengo que salir vestida con mi ropa. Ando más cómoda y relajada. Mi maleta pasa a ser mi clóset. La llevo en el auto con todo lo necesario para el día.

Soy muy, pero muy cuidadosa con mi piel. La mantengo limpia e hidratada. Por eso no uso mucho maquillaje. Por la mañana me la limpio, me hecho agua termal, un sérum, una crema y factor solar. Antes de acostarme me limpio nuevamente el rostro y, en general, no me aplico cremas. No tengo una hora límite para dormir. Si debo hacer cosas, me acuesto más tarde. No me urjo y no ando diciendo ‘me tengo que dormir a las 11 de la noche. Sí trato de dormir las ochos horas. Es súper importante el sueño para poder mantenerme activa y hacer todas mis cosas. Aunque de repente no se puede nomás, porque estás con mucha pega y te acuestas muy tarde. No me amargo por eso“.