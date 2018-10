Después de que Pangal Andrade terminara con Kel Calderón, la conocida hija de Raquel Argandoña, muchos rumores han existido sobre las posibles chicas con las que ha salido. Y es que hace meses cuando estaba grabando el programa que tendrán en Canal 13C, llamado “Despegar a”, y que se estrena este mes de octubre, fue vinculado con Jhendelyn Núñez.

A partir de esa vinculación ha habido uno que otro comentario, pero el que más llamó la atención, y definitivamente de Pangal también, fue el que dijo Raquel durante su programa radial “Sin Límite“.

Ella dijo que Pangal estaría pololeando con Jhendelyn. Información que la misma mujer aclaró después con el diario La Cuarta, señalando: “No lo veo hace tiempo, pero por las fotos que suben para promocionar el programa encuentro que hacen bonita pareja, son chicos reality, les gusta el deporte… yo no aseguré que estuvieran pololeando, sino que dije ‘parece’ que están juntos, y si fuera así, hacen linda pareja”.

Sin embargo, estos rumores están impacientando al deportista, quien esta vez se molestó luego de que su ex suegra lanzara esta información, asegurando que está soltero.

“No entiendo qué onda Raquel, no sé por qué dice algo así… no tengo nada con Jhendelyn, no la veo desde que terminamos de grabar el programa, me cae bien, es simpática, pero no tengo nada con ella. Es más, estoy más solo que nunca. Me da pena, porque a Raquel le tengo mucho cariño y no entiendo por qué dice ese tipo de cosas”, dijo.

Por su parte, Jhendelyn Núñez también negó tener una relación con Andrade, pues sólo mantienen un vínculo laboral. “Puede que ella haya hecho eco del morbo de ver a dos personas jóvenes y solteras que comparten un viaje, que trabajan juntas y que tienen buena onda. Él es muy buena onda, muy simpático, somos amigos, pero no pasa nada en términos sentimentales”, concluyó.

¿Tú qué opinas?