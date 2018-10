¿Pronto en el altar? La “China“ Suárez reveló la fecha en la que se casará con Benjamín Vicuña

Desde que Maria Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña le gritaron al mundo entero lo enamorados que estaban, se han convertido en una de las parejas más conocidas tanto en Chile como en Argentina. Y desde que el tema del matrimonio entró por la puerta de su amor, todos morimos por saber los detalles.

En más de una ocasión la bella actriz ha comentado lo deseosa que está en casarse con su amorcito. Y es que por fin ya hay primeros detalles.

Durante un reciente programa de “Intrusos“ (Argentina), le preguntaron a la China Suárez cuándo se casarán. Y ella respondió, “Ustedes tienen más ganas de casarse que yo, ¿por qué no se casan ustedes?”.

Pero luego, la trasandina entregó más detalles sobre su boda con Vicuña, la que según sus palabras, se realizará el próximo año. “Hay que organizarlo. Le dije (a Vicuña) que después de arrodillarse tiene que poner fecha. No sé cómo se hace, él no se casó nunca tampoco así que no sabemos. Ya organizaremos”, indicó.

Y cuando le preguntaron si es que será este año o el próximo ella reveló que “va a ser el año que viene. Ya este año no llegamos”.

Y destacó la gran complicidad que hay entre ambo: “A lo mejor es porque nunca me duró tanto un novio. Me duraba un año… está buenísimo encontrar un amigo en la pareja”, aseguró.

Recordemos que los adorables China Suárez y el ex de Pampita, comenzaron su relación en 2016 tras compartir en la película “El hilo rojo”. Y a principios de 2018, nació Magnolia, su primera hija.

¡Qué viva el amor!