Empatía: La conmovedora oferta de Daniel ex “Huevo” Fuenzalida a Pilar Cox

Luego de la polémica que se ha generado los últimos días luego de los problemas que ha vivido Pilar Cox, donde terminó siendo detenida luego de un confuso incidente en un hostal de Providencia, su familia confesó los problemas que ha vivido la ex animadora de Canal 13: la adicción al alcohol y su diagnóstico de bipolaridad.

Tal es la gravedad de su situación que su familia no tuvo más remedio que alejarse de ella, a pesar de los numerosos intentos de apoyarla para superar la situación.

Debido a esto, Cox ha recibido numerosas muestras de apoyo. Sin embargo, la que más ha llamado la atención fue la de Daniel ex “Huevo” Fuenzalida, quien tiene un historial de adicción a las drogas y alcohol, lucha que ha superado gracias al apoyo de su pareja y un largo proceso de rehabilitación.

Debido a este pasado, el animador la buscó para ayudarla de manera personal o en su centro de rehabilitación “Contradicción”. “La persona que se va a tratar tiene que tener un mínimo de esperanza, de ganas, de motivación para poder recuperarse”, dijo Fuenzalida a La Cuarta, refiriéndose a su propia historia.

Daniel contó que apenas se enteró del caso de Pilar, consiguió su número y le envió un mensaje, que no tuvo respuesta. “Feliz me junto con ella a hablar de esto que es una enfermedad, yo también pasé por eso, no me creo psicólogo, pero me encantaría que conversáramos”, aseguró.

“Yo sé que un adicto está sufriendo y uno tiene que estar a ese servicio. Yo quiero mucho a la Pilar, no tenemos una gran amistad, pero nos hemos encontrado en un par de programas y creo que puede que le haga un click esta exposición mediática”, relató.

Fuenzalida finalizó recordando la importancia que tiene la familia en el proceso de rehabilitación: “Nadie abandona en una enfermedad, mi llamado al entorno es que no abandonen, claro que cansa a los familiares, pero es una enfermedad”.