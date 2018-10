Javiera Acevedo responde las críticas por su delgadez con importante confesión

La comunicadora está con un nuevo estilo de vida.

Los seguidores de Javiera Acevedo lanzaron una ola de comentarios, no muy positivos, sobre la delgadez de la panelista de “Toc Show”.

Por esa razón, Acevedo decidió taparle la boca a quienes la criticaron y en conversación con El Filtrador, aseguró que tiene un nuevo estilo de vida, descartando tener una enfermedad.

“Hace rato que no tomo copete y me encanta. Cada año que pasa me cuido más”, dijo la comunicadora, agregando que está comiendo más sano y que hace más deporte.

Gracias a su dieta, Acevedo manifestó que también bajó de peso. “Se nota porque son seis kilos menos, pero en masa muscular. La grasa pesa poco”.