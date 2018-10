Kenita Larraín entregó nombres de actrices para que la interpreten en la serie de Luis Miguel

La modelo tiene los mejores recuerdos del cantante.

Luis Miguel volvió a estar de moda gracias a su serie de Netflix, la cual tendrá una segunda temporada pero aún se desconoce el contenido de esta.

En una entrevista con La Cuarta, Kenita Larraín habló sobre la posibilidad de aparecer en la serie, ya que ella tuvo un romance con el “Sol de México” entre el 2008 y el 2009, de la cual tiene “los mejores recuerdos”.

En dicho contexto, la numeróloga entregó dos nombres de actrices que le gustarían que la interpretaran en el caso de salir en la serie.

“Si me permitiera soñar, la primera que se me viene a la cabeza es Cameron Díaz (ríe), es que siempre dicen que soy su gemela chilena, entonces sería un giro muy divertido que Cameron pudiera hacer de Kenita Larraín”, contó la ex de Zamorano.

Mientras que la otra opción, sería la actriz nacional, Mayte Rodríguez. “Cuando he subido fotos en redes sociales, hay gente que comenta que nos parecemos con Mayte, por lo que perfectamente ella podría representarme, creo que es la actriz chilena más indicada”.