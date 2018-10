Ex chica reality se separó de su marido tras siete años de matrimonio

Durante 2008 debutó en Chile el reality AMor Ciego 2, donde tres princesas buscaban a su “príncipe azul”. Dentro de las protagonistas estaba Jenny Contardo, quien eligió a Mario Ortega. Luego de su participación, de alejó de la TV.

Sinembargo, seguía en contacto con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde dio a conocer en 2011 que se casó con Cristián Rojas, un marino con quien tiene una hija de 4 años. Ella dejó toda su vida atrás para acompañarlo en sus viajes de trabajo.

Sin embargo, la historia de amor llegó a su fin hace un mes, cuando decidieron separarse.

De acuerdo a una entrevista a Jenny en Las Últimas Noticias, tomaron esta decisión al darse cuenta que ya no se llevaban bien: “Empezamos a tener problemas, no llegábamos a acuerdo por nada. Teníamos las discusiones típicas que finalmente iban creciendo y la relación se fue desgastando. Lo estábamos pasando mal y también creo que fue la crisis de los siete años que no la supimos llevar adecuadamente”.

Confesó que estos meses han sido muy complejos, y que esta decisión no fue fácil de tomar para ambos.

“Es difícil decidir algo tan importante no sólo para nosotros, sino que para nuestra hija, que es la prioridad. Fue triste, pero no podíamos seguir con una relación que no nos hacía sentir bien”, aseguró Contardo.

A pesar de todo, Jenny asegura que se lleva bien con su ahora ex marido. “Lo he llevado bien finalmente, ambos (con su exmarido) lo hemos llevado bien. Cada día tratamos de hacer las cosas bien por la Florencia”, concluyó.