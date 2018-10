Pampita se cansó de los rumores y confirmó que está soltera

La habían vinculado con polista trasandino.

Carolina “Pampita” Ardohaín y Juan Mónaco tenían una relación estable, pero las cosas no estaban funcionando y se produjo el quiebre amoroso.

Por esa razón los medios argentinos lanzaron un sin fin de especulaciones de quién sería su nueva conquista y Marcelo Tinelli se encargó de preguntarle a la ex de Benjamín Vicuña.

“¿Está hablando con Polito Pieres? No, está pidiendo que le traigan el auto a la puerta”, consultó el animador de ShowMatch.

Luego Pampita le respondió sin ningún problema. “Primero estoy soltera, Marcelo. Basta. Me matás a todos los otros candidatos si decís que estoy de novia. No me va a escribir nadie”.

Cabe destacar que anteriormente habían vinculado a la modelo con el polista argentino Pablo Pieres.