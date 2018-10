Ana Tijoux será galardonada como Ícono del Rock Chileno

Ana Tijoux recibirá el Premio Icono del Rock Chileno el próximo 12 de enero en la nueva versión de la Cumbre del Rock Chileno en Santiago, donde se convertirá en la primera mujer en ser galardonada con este reconocimiento.

La cantante se sumará a Álvaro Henríquez, Jorge González y Los Jaivas como poseedores de este premio.

“Estoy muy agradecida, fue inesperado. Creo que todos estamos a la altura, todos los músicos y colegas. Es un gran honor”, dijo la artista a La Tercera.

Asimismo, la intérprete de “1977” se refirió al cartel paritario de la Cumbre 2019. “Me parece muy sano, porque hay muchas colegas que merecen mostrar su trabajo. Sería muy bello que llegara el minuto en que algo así se normalizara, en que no fuera tema ni fuera llamativo”, expresó.

Tijoux también habló sobre el trato a las mujeres en este tipo de eventos. “Igual hay un machismo intrínseco y general en la vida y en la música. Si uno se pone a exigir cosas, uno es la complicada; hay un prejuicio, si una es mina y pone una condición clara, si sabe lo que quiere, es como: ‘Ay, es complicado trabajar con esta loca’. Alguna gente sigue funcionando con las definiciones de ‘la histérica’, ‘la bruja’, la no sé cuánto”, contó.

Finalmente, la cantante reveló que fue invitada hace unos años al Festival de Viña del Mar pero para una instancia que no aceptó. “Me habían ofrecido para la apertura y era como disfrazarme arriba del escenario… Yo encantada voy. Pero no me hagan hacer esa cosa de la alfombra roja, estaría muy incómoda. Yo quiero ir a tocar ahí. Si me invitan para ser yo y no ser otra persona, yo feliz”, confesó.