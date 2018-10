¡Crece el escándalo! Francisco Solar cambiará su imagen tras el supuesto arreglo en Rojo

El bailarín seguirá trabajando para mostrar su talento.

Los ánimos se calentaron en “Rojo, el talento no sobra”, luego que Daniela Acevedo asegurara que Francisco Solar estaba manejando los votos de sus compañeros en los días de eliminación.

En dicho contexto, el bailarín se defendió en el programa, pero ahora hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde asegura que trabajará para cambiar su imagen, ya que él es “un humilde bailarín que necesita que me conozcan como Francisco y no por lo que otros hablan sin conocerme. Soy una persona que quiere cumplir un sueño por eso les demostrare como soy y no lo que perciben otros”.

“Primero me debo a ustedes por todos los que de verdad me apoyan. Nadie dijo que esto sería fácil y así como he aprendido a levantarme otras veces, esta vez no será lo contrario”, destacó.