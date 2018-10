La "experiencia paranormal" de Junior Playboy que sacó risas en Mentiras Verdaderas

Durante la noche de este Martes Mentiras verdaderas tuvo como invitado a Junior Playboy, quien relató una extraña experiencia paranormal que sacó carcajadas entre sus seguidores.

“Me sigue una mujer. De repente me concentro, y la veo, no la cara, pero el traje, con un vestido largo. Es un ángel para mí”, dijo sobre la supuesta presencia que lo sigue cuando se baña.

De acuerdo al ex chico reality, es una mujer fantasma que lo “ama con su espíritu”. . “Hace un par de meses comencé a sentirla en la casa. Yo no sé lo que quiere (…) Yo sentía que alguien me estaba mirando”.

La historia de Junior dejó sin palabras a Pablo Mackenna y Karen Doggenweiler, los otros invitados al programas. Quienes se veían incómodos y sin saber tomar en serio su historia.

Además de esta mujer, Junior Playboy aseguró que también lo sigue otro espíritu, pero este parece ser masculino y maligno. “Es un gallo grande poderoso, usa el sombrero de copa. Se alimenta de mi miedo. Es Imponente y se presenta con ropa antigua, debe llevar unos 200 años muerto”.

A diferencia de Pablo y Karen, en redes sociales reaccionaron sin problemas a la historia de Junior, riéndose de toda la historia y asegurando que no creyeron una palabra del relato.

Una pausa… por favor…. asi se pueden reír 😆😆😆un poquito… ja ja ja #juniorPlayboyMV — pilar andrea (@pilarandreaa) October 10, 2018

Lo peor es que se cree el cuento skjdjd #JuniorPlayboyMV los otros dos invitados no pueden con incomodidad — maldito_leo (@malditoleo1) October 10, 2018

Se supone que debería tener miedo con el tema pero estoy cagao de la risa 😂😂😂 #MentirasVerdaderas #juniorplayboymv — Ernesto von liechtenstein (@ErnestoBunkers) October 10, 2018

Estas si son conversaciones, con un junior psico-paranormal e interpretaciones que dan a entender, su extraño atractivo para fantasmas, sin duda, es de valientes el intelecto.#JuniorPlayboyMV — gonza (@gonzalovargasg4) October 10, 2018