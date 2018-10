"¿Qué es esta ordinariez?": Martín Cárcamo pasó vergüenza por culpa de su zapato

El animador le echó la culpa a su asesor de imagen.

Martín Cárcamo se caracteriza por lucir siempre impecable en “Bienvenidos”, situación que debe repetirse para el próximo Festival de Viña del Mar.

Pero en el capítulo de este miércoles ocurrió un que de seguro querrá olvidar, ya que un zapato le jugó una mala pasada al animador.

“Perdón, una interrupción, ¿Qué es esta ordinariez?”, le preguntó Polo Ramírez al ver que la suela del zapato estaba despegada.

Dado lo anterior, Martín tuvo que contar la verdad de lo sucedido y le echó la culpa a su asesor de imagen.

“Hoy día yo llego, le digo ‘Juan José me voy a poner esos zapatos’, me dice ‘no, ponte estos’, le digo ‘¿estás seguro que no son los que tienen la planta mala?’ seguro me dijo, y aquí estamos, con el zapato que habla”, aseguró.

El “rubio natural” salió del paso con una mantención casera, ya que Polo le arregló el zapato con una huincha adhesiva.