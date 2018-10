¡Se le salió! Raquel Argandoña reveló supuesto romance entre Kenita Larraín y Eliseo Salazar

Se acordaron de varios pololos de la modelo.

Este miércoles en “Sin Límite”, Patricia Maldonado y Raquel Argandoña hablaron sobre la biografía no autorizada de Kenita Larraín, donde revelaron algunos episodios inéditos de la numeróloga.

El primero de ellos fue el que tiene relación con la cancelación del matrimonio con Iván Zamorano, donde la Paty aseguró que fue el futbolista que dijo “‘hasta aquí no más llegamos’ y quedó la escoba”.



Pero Raquel tenía otro dato, que aparentemente no saldría en el libro que será publicado este 12 de octubre, y que está relacionado con un romance oculto de la ex modelo con Eliseo Salazar.

“Yo sé que ella también anduvo con Eliseo un tiempo. No sé si fue un ‘touch and go’ o un pololeo. Pero el se merece un nombrecito en el biografía si es amoroso y buena persona”, aseguró la ex mujer del ex piloto de Fórmula 1.