¿Siguen siendo amigas? Kel Calderón cuenta la verdad sobre su distanciamiento con Vesta Lugg

Kel Calderón fue la invitada especial de este miércoles del programa Intrusos, donde fue a promocionar su nuevo labial, creado en conjunto con Mac Cosmetics.

Sin embargo, no sólo habló de sus proyectos, sino que también sobre algunas polémicas en lasque se ha visto envuelta. Entre ellas, los rumores de enemistad entre ella y Vesta Lugg.

Alejandra Valle, conductora del espacio, le preguntó a la egresada de derecho sobre su distanciamiento con Vesta. Esto, luego de que algunos de sus seguidores notaran que ya no se siguen en redes sociales.

La misma Kel confirmó que un usuario de Twitter le preguntó sobre este mismo tema. En cuanto supo, revisó su cuenta, notando que efectivamente no la seguía, lo que revirtió ese mismo instante.

“Lo que me impresiona es cómo ‘cacharon’ que pasó eso”, comentó entre risas.

Luego de esto, aclaró que no está peleada con Vesta,sino que la distancia física entre ambas ha hecho que no se vean tan seguido como antes.

“Vesta está viviendo en Los Ángeles, lleva como un año y medio allá y claramente hay una falta del ‘día a día’ que antes sí teníamos (…) (La distancia) No me permite estar tan presente en sus días como me gustaría y ella tampoco en los míos, pero todo bien”, explicó.

Kel desmintió cualquier pelea con Lugg e incluso reveló que esta semana llegará al país.