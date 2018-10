Lisandra Silva abre su corazón y habla por primera vez sobre su relación con Raúl Peralta

La cubana no quiere se habla del tema.

Hace algunas semanas se confirmó que Lisandra Silva había comenzado una relación con el bailarín nacional Raúl Peralta.

Habían pasado los días y ninguno de os dos había hablado con los medios faranduleros sobre el romance, pero la cubana decidió romper el silencio y en conversación con Glamorama contó que no quieren que los vean juntos.

“No queremos que se hable mucho del tema. (Pero) salimos juntos porque ya está, es hora de vivir una vida normal y no andarse escondiendo (…) Simplemente no queremos que se hable del tema, porque es una cosa nuestra y no queremos que se tome a la ligera”, aseguró la ex chica reality.

Con respecto a su quiebre con Leandro Penna, Lisandra destacó que sigue teniendo una buena relación con el argentino, ya que terminaron “en buenos términos”.