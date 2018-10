Pacto de Sangre: Esta es la escalofriante teoría sobre Trinidad que la rompe en redes sociales

Pacto de Sangre se ha tomado las redes sociales todas las noches con la oscura trama sobre 4 amigos que esconden la muerte de una joven luego de haberla matada accidentalmente.

Sin embargo, el personaje que más ha llamado la atención es Trinidad, la esposa de Benjamín, que desde que conoció la verdad de lo ocurrido en la despedida de soltero, tomó las riendas de la situación, convirtiéndose en una verdadera villana.

Tras enterarse de lo que hicieron los cuatro amigos, descuartizó el cuerpo de Daniela y guardó las partes en el congelador de la cocina de su casa.

Esto, sumado a la actitud a sangre fría para tomar decisiones de la enfermera, llevó a los televidentes a crear una escalofriante teoría. Sobre todo cuando Trinidad cocinó un asado alemán para su familia.

Al ver esta escena, donde se vio tranquila luego de poner en su lugar a su marido y amigos, llevó a que los cibernautas compararan a Trinidad Hannibal Lecter, y que no sería raro que la mujer haya ocupado carne humana para cocinar la cena.

No se porque me tinca que el Asado es del cuerpo de la difunta 😱

La Trini ya no me sorprende en nada 😮#LaDudaDeFeliciano

— Claudia Campos (@klaudytaKampos) October 12, 2018