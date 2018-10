Ignacio Lastra sorprendió a todos con fotos de sus actuales “pololas“

A pesar de haber vivido uno de los peores momentos de su vida, el ex chico reality, Ignacio Lastra, se muestra cada día más fuerte y más seguro de sí mismo. Y es que no para de publicar y conmover a sus seguidores en redes sociales. Y esta vez no fue la excepción.

A través de Instagram, Nacho muestra su vida, sus proyectos y sus sueños, pero también algunos instantes de su vida personal. Y cuando todos se preguntaban si había alguna chica que le robara el corazón, el farandulero no dudó en responder con unas historias que sorprendieron a todos.

Todo comenzó cuando preguntó si sus seguidores querían conocer a sus “pololas”, lo que rápidamente llamó la atención de todos.

Minutos después, Ignacio reveló quiénes eran verdaderamente sus amores, compartiendo fotos de lujosos autos deportivos, pues recordemos que el ex chico reality siempre ha demostrado su pasión por los vehículos y tuercas, a pesar del grave accidente que sufrió y que lo dejó con un 90% de su cuerpo quemado.

Hasta el momento, se sabe que Nacho aún no encuentra el amor, aunque muchos de sus seguidores quisieran verlo acompañado, él ha dicho en varias entrevistas que no tiene tiempo para una novia, ya que está enfocado en sus proyectos profesionales.