Kel Calderón no se quedó callada y le contestó a su hermano Nano ante sus actitudes en redes sociales

La bellísima modelo Kel Calderón está viviendo uno de sus mejores momentos en cuanto a lo laboral. Recientemente lanzó su propia línea de labiales para la marca de cosméticos MAC, y es por eso que dio una contundente e interesante entrevista a la revista Caras, donde comentó sobre muchos temas personales también.



La futura abogada e hija de Raquel Argandoña, decidió abordar temas relacionados a su familia, ya que hace muy poco había revelado el distanciamiento que está viviendo con su padre, Hernan Calderón.

“Hoy estamos peleados, hace meses que no hablamos. En Vértigo le preguntaron por qué era tan crítico conmigo y sin embargo a Hernancito no le decía nunca nada. Le hicieron una encerrona y terminó reconociendo que porque mi hermano es hombre… Mi papá esperaba que lo defendiera al día siguiente y no lo hice, por eso se enojó: no puedo apoyar algo en lo que no estoy de acuerdo”.