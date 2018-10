Tony Spina habría encontrado el amor en el Gran Hermano VIP y estas fotos lo comprobarían

El guapísimo Tony Spina ha estado soltero desde hace un tiempo, pero al parecer ese estado se va a ir desapareciendo de a pocos después de unas imágenes en el Gran Hermano Vip, que han dejado a todos los televidentes un poco curiosos.

El ítalo español habría dejado su soltería, después de mostrarse bastante cariñoso al lado de Teresa Cabrera, más conocida como “Techi“, una de las participantes que llegó a este programa con una pareja, pero con quien terminó cuando comenzó a demostrar interés por Tony.

Según medios argentinos, fue Techi quien se metió en la cama de Tony para confesarle sus sentimientos: “Me atraes, pero no hablas nada conmigo. No te acercas a mí y hablas más con las otras chicas que conmigo. Si no me meto conmigo en la cama, tú no lo haces… No te veo nada de interés. No sé nada de ti. Pareces tú la chica y yo el chico. No me gusta perder el tiempo… Yo ya he dejado a mi novio”, le dijo.

A todo esto el chico reality luego le contestó: “Voy a ser un poco más atento… Fuera soy diferente. Ahora estoy más pasota en el tema de pareja. No estoy predispuesto 100%”, reveló.

Recordemos que la última relación conocida de Tony Spina fue con Francisca Undurraga, luego de terminar con Flavia Medina, a quien conoció en el reality ¿Volverías con tu ex? de Mega, para luego ingresar juntos a “Doble Tentación”.

Estas son las imágenes:

¿Tú qué opinas?