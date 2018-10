Alison Mandel revela la verdadera razón de por qué se fue del ”Club de la Comedia“

Este sábado en la “Divida Comida“, Maitén Montenegro, Andrés Alemparte, Patricio Achurra y Alison Mandel, fueron los invitados que disputaron el premio al mejor comensal.

Durante el programa, la primera en recibir a los famosos fue la comediante, Alison Mandel. Durante el momento juntos, la comediante compartió detalles sobre su carrera como humorista, y también el por qué de su salida del programa “El Club de la Comedia“.

Aquí, Alison contó que ella y Sergio Freire aún le tienen muchísimo cariño al antiguo. programa de Chilevision. “Quizás no terminamos bien, pero fue una gran escuela”, confesó.

¿La razón? “Lo empecé a pasar mal, no compartía los mismo códigos de amistad con algunos compañeros”, recordó.“No le tengo rencor a nadie, pero no me gustaría volver a trabajar con algunos”, admitió la humorista.

Después de haber dicho esto, los invitados quisieron saber a quiénes se refería, y Alison no tuvo problema en lanzar un nombre. “Posiblemente (no volvería a trabajar con) el ‘Guatón’ Salinas. Con el resto mil veces (…) Con él no me tomaría ni un café”, dijo.

Recordemos que no fue hasta después de cuatro largos años que Alison Mandel decidió irse del espacio de comedia. Y como bien dicen, todo pasa por algo.