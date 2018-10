“Kel me da asco“: Nano Calderón atacó brutalmente a su hermana en Instagram

Anteriormente les habíamos contado sobre las declaraciones que hizo Kel Calderón para la revista “Caras“, donde rectificaba que estaba en contra de todas las pésimas actitudes que estaba demostrando su hermano en redes sociales. Pero, como era de esperarse, Nano no pudo quedarse callado y tuvo que arremeter duramente contra la modelo e influencer.

Recordemos que Kel comentó esto por los comportamientos recientes de su hermano en redes sociales: “Es difícil pero lo adoro. A veces no estoy de acuerdo con muchas cosas que hace, como el contenido que sube a su Instagram. Creo que se equivoca, aunque está en edad de hacerlo”.

“A mí me tocó ser rebelde a los 19 y también fui pastel. No quiero decir que él lo sea, pero creo que a veces se equivoca”, complementó en su entrevista.

Nano Calderón no se sintió para nada bien con lo que dijo su hermana, así que decidió usar su Instagram Stories para dedicar una serie de mensajes a su hermana, revelando detalles de su relación e incluso contando un hecho que involucró a una tercera persona.

“Ya no recuerdo cuando fue la última vez que hablé con ‘Kel’ y me alegro que haya sido hace harto tiempo. Me da asco una persona así. Me parece que estoy mucho más centrado escribiendo esto siendo las 3:16 AM desde mi cama en mi departamento, mientras que a esta hora la tenían que ir a buscar a la escalera del edificio… andaba siempre vuelta en copete, hasta en pelota en las escaleras”, aseguró.

Fuertes declaraciones que impactaron a sus seguidores, pues con esto, quedó demostrado que Nano y Kel Calderón no mantienen una buena relación.