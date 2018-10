Kenita Larraín dio una candente confesión sobre Felipe Camiroaga y Bascuñán

A través de la biografía de Felipe Camiroaga, “La Verdadera Historia“, se reveló para aquel entonces que siempre hubo algo escondido entre el querido conductor y Kenita Larraín. Y que ese romance no fue fugaz, sino que se repitió en varias ocasiones. Este libro no sólo dejó a todos un tanto sorprendidos, sino que también llenos de dudas. Hoy, después de tantos años, la bella mujer lo confesó todo.

En el libro, “La Verdadera Historia“, se da detalle de la vida de Felipe, de sus amigos y amantes durante todo ese tiempo.

Ahora, la biografía de María Eugenia, Rubia de los Ojos Celestes, escrita por el periodista Sergio Marabolí, cuenta que durante uno de los cumpleaños del Halcón de Chicureo, en los años en que pololeó con Paz Bascuñán, pasó un avión con el mensaje “feliz cumpleaños” enviado por Kenita. Pero nadie lo había confirmado… hasta que ella misma llegó a Primer Plano y lo reconoció:

“Empezó con los besos y qué se yo, pero eso fue en el matinal que, Felipe jugando, una vez me dio unos besos en la boca y hacía como que no me conocía, y era un juego. Pero no fue cuando estaba pololeando con Paz Bascuñán, en honor a la verdad“.