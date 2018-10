La incómoda respuesta de Cata Palacios sobre el término de su matrimonio

La historia de amor entre Catalina Palacios y el director Nicolás Bossman comenzó en abril de 2017, cuando la adorable exchica Mekano dio el para siempre. Y ese mismo año se convirtieron en papás de una bella niña. Hasta ahí todo parecía ir de la mejor manera, y es que nadie imaginó que después de un poco más de un año esto se acabaría.

El amor no siempre funciona como uno desea que funcione, y definitivamente Cata y Nicolás lo saben muy bien. A pesar de haber vivido bellos momentos juntos, esos que incluso los llevaron a formar una familia, hoy ya se confirma que están separados.

A pesar de estar afrontando este quiebre, la cantante ha decidido no hablar mucho al respecto. “Ella no habla de eso, por esencia ella es extrovertida y ha actuado tan normal que no me lo hubiera imaginado. No la he visto afectada”, señaló su compañero de la Gira Mekano, Alejandro Arriagada, en entrevista con Las Últimas Noticias.

Cuando le preguntaron directamente a Palacios, ella señaló al medio antes mencionado: “Estoy bien, gracias a Dios, trabajando contenta. No voy a hablar de mi vida privada”.

Así mismo, sus demás compañeros de la gira no quisieron referirse al estado anímico de Catalina. Sin embargo, no dudaron “tirar para arriba“ a la artista, y destacaron que siempre se ha mostrado como una madre presente con su hija de un año, a quien a veces lleva a los ensayos del evento.

No hay duda que la música se ha convertido en su gran terapia, al igual que la gira de Mekano, donde sabemos que está trabajando arduamente en sus canciones, y la primera de ellas será Tú y yo, una especie de ‘electroreguetón’, el que verá la luz en los próximos días.