“Ustedes no me dan de comer“: Lisandra Silva está harta y envía mensaje a todos los que hablan de su relación

La ganadora de “Doble Tentación“, Lisandra Silva, ha vivido un vaivén de momentos en estos últimos meses. Desde el quiebre de su relación con el argentino Leandro Penna, hasta los rumores de su relación con Raúl Peralta, hoy la chica farandulera está dispuesta a callarle la boca a todos los detractores que se quieran meter en su vida.

Después de semanas llenas de rumores, Lisandra Silva por fin confirmó su relación con el bailarín Raúl Peralta, e incluso demostró que están más unidos que nunca con una adorable foto que estalló en Instagram.

Pero, a pesar de que la ex chica reality está viviendo un momento de mucha felicidad al lado del hermano Peralta, muchos no han podido dejar de criticarla por haber terminado una relación y haber empezado otra tan rápido.

Es por eso que en una reciente entrevista a Glamorama, Lisandra decidió callarle la boca a todos los detractores y dejar en claro algunas cosas.

“Estamos evitando hacernos fotos juntos. No queremos que se hable mucho del tema. Y salimos junto porque ya está, es hora de vivir una vida normal y no andarse escondiendo. No es que no andamos escondiendo. Simplemente no queremos que se hable del tema, porque es una cosa nuestra”, declaró.

Por otra parte, y respecto a las críticas que han recibido como pareja, la modelo fue muy clara en señalar: “A mí nadie me da comida, a nadie le tiene que importar lo que a mí me gusta o no. Yo soy un personaje televisivo y la gente tiene que ver mi trabajo, no mi vida personal. La gente veía mi vida personal porque mi pareja nació en un programa televisivo”, expresó.

Finalmente, por el tema de Leandro, ella detalló que ellos mantienen una relación pacífica, sin rencores pasados. “Hay muy buena onda con él. Obviamente no es que nos hablamos todos los días para saber. Pero terminamos en buenos términos”, concluyó.