Kenita Larraín habría tenido un romance secreto con histórico futbolista extranjero

Kenita Larraín parece haber quedado al descubierto luego de la publicación de su biografía no autorizada Rubia de los Ojos Celestes, por el editor del diario La Cuarta, Sergio Marabolí.

Es por esto que el viernes visitó Primer Plano, donde aseguró que esta sería el primer paso de una nueva etapa, donde nunca más esconderá su pasado.

Durante el estelar de CHV, habló sobre su romance con Felipe Camiroaga cuando éste aún mantenía una relación con la actriz Paz Bascuñán

Además, reconoció haber mentido sobre su quiebre con Iván Zamorano cuando él viajó a España para encontrarse con Carlos Moyá.

sin embargo, la revelación más grande no fue en Primer Plano, sino en Intrusos, donde aseguraron que la modelo también estuvo con Pelé, considerado el mejor futbolista de la historia.

De acuerdo a Claudia Schmitd, el encuentro entre ambos habría ocurrido en su viaje flash de 2008.

“Siento que esto es una biografía no autorizada. Por lo tanto, el día que venga la autorizada de María Eugenia, o sea…

“Porque, imagínate, nos contó lo que ella quiso contarnos (en Primer Plano). Los que sabíamos. Los que se habían rumoreado. Era solamente esperar a sentarse y decir ‘sí, efectivamente Luis Miguel, el Moyá…’ Pero todos los sabíamos.

“Ahora me gustaría preguntarle a María Eugenia qué pasó con un futbolista en el año, si mal no recuerdo, 2008, o 2005, no estoy clara… En los 2000. Cuando ella era promotora y trabajaba tanto y lo hacía tan bien, en el Hotel Hyatt.

“A ver si andan pillos y adivinan. No es chileno. Que es ya el más veterano. Pero hace 20 años atrás igual le damos con todo”

Nataly Chilet: ¿Estamos hablando del ‘jogo bonito’?

Claudia Schmitd: “Sí”

Cata Pulido: “¿Pelé?”

Schmitd: “¡Ay, pero Cata que está lúcida!”

Pulido: “¡¿Me estai leseando que tuvo algo con Pelé?!

Schmitd: “Yo lo que sé es que María Eugenia Larraín conoció al señor Pelé en el Hotel Hyatt. No me pregunten si eso prosperó o no prosperó. Yo sé que María Eugenia tiene mucho para contarnos” –