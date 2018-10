Tiago Correa tuvo que ver: Ignacia Allamand y sus razones para dejar Chile

En una entrevista a la revista Caras, la actriz Ignacia Allamand habló de su vida en México, además de temas personales.

Sobre esto último, hablaron sobre su su ruptura con el actor Tiago Correa, con quien estuvo casada por un año en 2011.

La rubia se radicó en México hace un años, luego de que en 2011 Allamand hubiera querido regresar a la pantalla luego de su matrimonio fallido, pero un director de CHV le cerró las puertas.

“Regresé a fines de ese año (2011), rearmada, dispuesta a reincorporarme, pero en CHV hubo una reestructuración y el nuevo director del proyecto, Vicente Sabatini, me dijo que no estaba considerada ni quería trabajar conmigo, entre otras cosas, porque yo traía problemas de camarín”, contó Allamand.

Esto, porque en ese proyecto estaba su ex pareja y, además, dos personas con las que él la habìa engañado. “pero resulta que la que generaba problemas ¡era yo! Fue una discriminación machista. ¿Por qué no le dijeron a él que traía problemas de camarín? ¿Porque es macho?… Me vino una desilusión grande con todo”, reveló la actriz.

Ignacia aseguró que en su matrimonio “hubo muchas mentiras, mucha infidelidad, no de parte mía”.