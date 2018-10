Lily Perez deja su carrera política para probar suerte como actriz teatral

La ex senadora Lily Pérez dejó en Congreso para unirse al teatro, participando en la nueva versión de “Monólogos de la Vagina”.

En conversación con El Mercurio, la ex parlamentaria confirmó su participación en la obra, que debutará el 8 de noviembre en el Espacio Belloni.

“Estamos acostumbrados a que gente de teatro o televisión llegue a la política. Es uno de los primeros casos al revés, y me da mucho orgullo”, señaló.

Perez dijo que cuando el director Christian Villarroel: “le dije ‘¿por qué yo? Soy diplomada en filosofía política, publicista, pero no soy actriz. No he estudiado actuación’. Y me dijo que él veía que yo tenía fuerza, voz, carisma”.

“Siento que es una forma de comunicar más con la gente, no tengo otra pretensión que ésa”, agregó.