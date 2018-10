Santiago a Mil presentará 60 espectáculos

Este martes los organizadores del festival Santiago a Mil, dieron un abreboca de las actividades que se realizarán entre el 3 y el 20 de enero de 2019.

Bajo el eslogan #STGOrebeldeaMIL serán presentados 60 espectáculos, de cinco continentes, que abordarán distintos temas provocativos, sociales y políticos, a través del teatro, la danza, las artes visuales y el performance.

El foco principal estará puesto en las “mujeres creadoras”, entre ellas la artista francesa Sophie Calle con su exposición visual “Cuídese Mucho”, en la que la autora convoca a 107 mujeres de distintas profesiones para que interpretaran la carta que recibió de parte de una antigua pareja.

Asimismo, podrá apreciarse la danza de la sudafricana Dada Masilo en “Swan Lake” y el colectivo alemán She She Pop con su teatro documental para “Schubladen y Oratorium.

Además, los productores pretenden llevar al escenario los nuevos lenguajes, la historia y fundamentalmente la programación nacional, que estará compuesta por más de 30 montajes.

Señalan que uno de los estrenos locales será el de la compañía Teatrocinema, quienes junto al director chileno Paolo Bortolameolli presentarán La canción de la tierra, obra del compositor austriaco Gustav Mahler, luego de haber participado en Estados Unidos, con la Filarmónica de Los Ángeles bajo la dirección de Gustavo Dudamel. enero.

También podrá verse montajes que buscarán abordar temáticas como la violencia, el genocidio y la migración, a través de las propuestas de destacados invitados como el director norteamericano y ganador del Oscar Tim Robbins, y el dramaturgo italiano Alessandro Baricco.

Junto a su compalía The Actor’s Gang, Robbins presentará el montaje The new colossus, en el cual aborda la crisis humanitaria que desató la guerra en Siria.

Otra de las novedades, es el regreso el escritor italiano Alessandro Baricco quien vuelve a Chile para presentar Mantova Lectures – Alejandro Magno, sobre la creación. El 10 de enero Baricco subirá en solitario al escenario del Teatro Municipal de Las Condes.