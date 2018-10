Video prohibido de Luli y Rodrigo Rocco desata el escándalo en la web

Este martes el programa Intrusos sorprendió a los televidentes con una noticia sobre Luli y su pareja Rodrigo Rocco.

Luego de la inestabilidad de la pareja hace algunas semanas, se mostraron muy enamorados de vacaciones en Punta Cana.

Sin embargo, ahora la pareja hace noticia por la filtración de un supuesto video prohibido donde estarían teniendo relaciones sexuales

El video se subió al perfil de Instagram de Luli, donde estuvo arriba por unos minutos antes de ser borrado.

De acuerdo a personas que alcanzaron a ver el registro, la cara del instructor de Zumba se ve con claridad, pero el de Luli no se ve de manera explícita. El panel del programa analizó el video y llegó a la conclusión que sí se trata de ella.

“A mí no me provocó absolutamente nada. De sensual no tiene nada. Lo encuentro horrible este error”, dijo la panelista Claudia Schmidt.

Esta no es la primera vez que se filtra un video de este calibre de la modelo, ya que en 2013 se publicó una foto íntima de Luli completamente desnuda. El culpable de la filtración en esa oportunidad habría sido su ex pareja Gonzalo Irarrázabal, a quien ella le envió la imagen una vez que habían terminado.

El escándalo sucede al días del estreno del “Estilo chic”, el debut de Luli como animadora en Canal Vive.

Los cibernautas reaccionaron rápidamente a la noticia, creyendo que la publicación no se trata de un error de la modelo, sino de una estrategia.

Ella es y está enferma cada algún tiempo se manda el numerito "sin querer" ..no le den más tribuna que lata por su familia . #ojoconintrusos — Oso el perro (@Jaimedelmar1) October 16, 2018

#OJOCONINTRUSOS eso q uno no escoge la familia es tan cierto y pienso en el hijo de luli pobrecito q terrible debe ser para el todo lo q su mana hace😯 — gigantechicaa (@gigantechicaa) October 16, 2018

#OJOCONINTRUSOS.Porque no encierran a esta loka de mierda de Luli o la mandan a secuestear PERO!de verdad sip Hasta le haria un https://t.co/ztfSyoayZM hijo — estalactita (@estalafita) October 16, 2018

Da la sensacion q ninguno tiene instagram. Saben cuantos pasos hay antes d publicar un video? #OJOCONINTRUSOS — #catrala (@salmaye) October 16, 2018