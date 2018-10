Así fue la incómoda entrevista de Katherine Salosny con la mamá de Emilia

Hace una semana la conductora Katherine Salosny fue detenida por conducir en estado de ebriedad en Ñuñoa. El rostro de TVN tenía 1,17 gramos de alcohol en la sangre.

Luego de unos días de suspensión, Salosny volvió a No Culpes a la Noche con una entrevista a Daniela Bonvallet.

Pero para la animadora no fue suficiente y este miércoles entrevistó a la presidenta de fundación Emilia y madre de la niña que le dio nombre a la ley, Carolina Figueroa, el Jefe de Comunicaciones de Carabineros, el Mayor Diego Rojas y al abogado Daniel Stingo.

“Gracias, gracias por venir (…) Es difícil hablar de estos temas, y sobre todo cuando uno ha sido protagonista, me pareció pertinente. Yo lo pedí personalmente abordar el tema”, comenzó Katherine, titubeando en varios momentos.

Luego reflexionó: “Yo espero, y lo digo de todo corazón, que si mi experiencia sirve de algo, lo agradezco enormemente”.

La animadora, además, quiso ponerse a disposición de la fundación:Si me necesitas, como ustedes lo quieran, yo estoy a tu disposición (…) Yo lo agradezco, no se va a volver a repetir, de los accidentes se aprende también”.

Para los televidentes del programa, Salosny estuvo nerviosa e incómoda. Incluso creyeron que fue mi pronto para abordar el tema.

#NCNTVN te pasaste Kathy, como puedes preguntar como si tú no tuvieras nada que responder??!!!!!es tan rara la situación que no sé si me incomoda, molesta , etc….. no sé, rara la cuestión 🤔

— Checho (@Checho265) October 17, 2018