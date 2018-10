Pampita contó cómo es su día a día tras la muerte de su hija

La modelo contó que su equilibrio emocional es distinto.

Los últimos días de Carolina “Pampita” Ardohain han estado movidos debido a que confirmó que ya no está con Juan Mónaco y que está totalmente soltero.

Sin embargo, la modelo habló en “Podemos hablar” de Telefe y aseguró que no lo pasa bien por la muerte de su hija Blanca que ocurrió en 2012 y que debido a eso tiene un equilibrio emocional “distinto a los demás”, agregando que se va a “lugares oscurísimos que no podrían imaginarse”

“Pampita” contó que eso le efecto en su relación con el ex tenista trasandino, destacando que “estaba con una crisis de pareja, y y no soy igual que el resto de la gente: solamente me pueden entender las personas que perdieron un hijo”.