Polémica por videos prohibidos compartidos en cena de Teletón en casa de Don Francisco

Los conductores del Mucho Gusto lo contaron todo.

Queda poco para comience una nueva versión de la Teletón, por ese motivo, Don Francisco se reunió en su departamento para cenar con los animadores principales del evento.

Precisamente Luis Jara y José Miguel Viñuela estuvieron presentes en la reunión y en el Mucho Gusto revelaron qué temas se hablaron, donde destacó el video prohibido de Nicole Moreno.

“¿Quién es Luli?”, habría preguntado Don Francisco, según contó Luis Jara. Por lo que Viñuela le tuvo que explicar que fue un video que se filtró en las redes sociales.

“Don Francisco estaba sentado al lado de su señora, santa señora que tiene, y se pone los lentes para ver el video de Luli. Te lo juro por Dios. Y no solamente eso. De repente, la Carola de Moras se tira una frase, y yo quedé muy descolocado, porque yo, a pesar de los años que tengo, todavía me descoloco. Ustedes pueden creer que Carola de Mora dice ‘¿Y ustedes no han visto el video de Pato Laguna?’. Ahí quedó la crema”, manifestó Jara.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que Viñuela agregó que se hablaron algunos detalles del registro, ya que Don Francisco se habría puesto lentes para verlo mejor.