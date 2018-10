Televidentes de Intrusos se lanzan contra Claudia Schmitd por sus dichos sobre Kenita

La uruguaya no tuvo compasión con la ex modelo.

Luego de que Claudia Schmitd asegurara en Intrusos que Kenita Larrarín había tenido algo con el ex futbolista brasileño Pelé, la numeróloga salió a defenderse, asegurando que ella nunca lo conoció.

Sin embargo, el tema siguió, ya que la panelista del programa de farándula volvió a atacar a la ex modelo, asegurando que ella también se olvida de la personas que conoce. “Puedo comprender que María Eugenia se haya olvidado, porque esto fue antes de Zamorano, del Chino Ríos, de Felipe, de Pepito y Zultanito.

Luego la uruguya consideró que la respuesta de Larraín fue “un poquito sobreactuada porque en este país han tratado a María Eugenia de prostituta y por años… Justamente la trataban de prostituta porque se rumoreaba todo lo que ella hoy asumió en un programa de televisión”.

Por último, la ex Morandé con Compañía destacó que “estamos hablando de una mujer que como lo dije anteriormente fue llamada prostituta en este país. No es que yo lo diga, pero los medios de comunicación (lo dijeron) y siendo así María Eugenia igual se ha seguido sentando en los medios de comunicación lucrando con su vida privada, que me parece fantástico y es un negocio”.

Los duros comentarios de Schmitd no fueron bien recibidos por los televidentes y en las redes sociales defendieron a Kenita.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

@intrusoslared q Claudia reconozca que se equivocó sino q muestre sus pruebas por q aseguro q tuvo algo con el y no dijo q solo lo conoció x q tendríamos q creerle sella y no a Kenita y el programa hizo voz de esto su intención fue esa q no lo cambie ahora — ana jose (@anitajosel) 16 de octubre de 2018

Creo q a Claudia le da envidia kenita jajajaja los ex de kenita, Luis Miguel, Felipe , Carlos moya …etc . Y claudia … El chispa jajaja …creo q no se compara jajaja #OJOCONINTRUSOS — dany (@ladanym) 16 de octubre de 2018

Una vergüenza permitan que Claudia trate así a una mujer, se le nota su envidia y rabia contra kenita #OJOCONINTRUSOS — PameCox (@pamecox64) 16 de octubre de 2018

@intrusoslared …Claudia…soterradamente le vuelve a decir a kenita la profesión mas antigua del mundo…la kena puede hacer lo que quiera y vender su vida ….envidiosa q anduvo con el vulgar del chispa — koyam Domo (@koyamdomo) 16 de octubre de 2018