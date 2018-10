Angélica Sepúlveda reveló cuál es su verdadero trabajo

Angélica Sepúlveda se hizo conocida como chica reality de Canal 13. Sin embargo desde hace unos años dejó las pantallas para enfocarse en proyectos personales y profesionales.

Sin embargo, cada cierto tiempo vuelve a hacer noticia. La última vez, gracias a la relación que mantiene con un desconocido turco, con quien se habría reconciliado hace días luego de un quiebre temporal.

Angélica siempre mantiene actualizada su cuenta de Instagram con detalles de su vida. Sin embargo, hasta el momento jamás había revelado su trabajo actual.

Luego de muchas preguntas de parte de sus fans, la ex chica reality decidió salir al paso y responder las dudas: “Muchos me preguntan cuál es mi trabajo en el sur y siempre les digo a todos: ‘Uhhh, trabajo en muchas cosas’ porque es así. Bueno, una de ellas es la confección de disfraces y trajes típicos que luego vendo o arriendo, es maravilloso imaginar, diseñar, cortar, coser… Ahora (estoy) haciendo varios trajes de romanos que me encargaron”.

La publicación fue bien recibida por sus seguidores, que la felicitaron por su talento e iniciativa para este emprendimiento.