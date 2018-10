Así se ve Cindy Crawford sin maquillaje a los 52 años

La modelo norteamericana Cindy Crawford revolucionó a sus seguidores al compartir una foto sin maquillaje a los 52 años.

La mujer posó para una selfie sin maquillaje, lo que sorprendió a sus fans, que la halagaron por su belleza natural.

Las selfies al natural se han convertido en una moda que ha tomado cada vez más fuerza, ya que buscan quitar la presión que las mujeres viven por verse perfectas.

De acuerdo a una entrevista de Crawford a Refinery 29 “Hay mucha presión sobre las mujeres para no envejecer. Probablemente soy más sensible a eso, pero no puedo seguir persiguiendo algo imposible. Por mucho que intente cuidarme, todavía no me parezco a mi hija cuando me levanto por la mañana … Y no quiero sentirme mal por eso”.